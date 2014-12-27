SMM, копирайт, hr, контекст, руководитель отдела продаж.
Являюсь специалистом широкого профиля))
Есть приличный опыт работы в таких областях как:
SMM, копирайт, hr, контекст, руководитель отдела продаж.
Работала по данным направлениям как очно, так и в качестве фрилансера, удаленно.
Ищу интересную, постоянную работу, которая бы приносила не только финансовое, но и моральное удовлетворение и самореализацию.
Всегда готова трудиться на благо Вашей компании и погрузиться в работу на 101%
Подбор персонала (HR)
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$10/час
от $10от 1 часа
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