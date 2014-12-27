KsiuFm

Ксения KsiuFm

 
36 летМолдова/Кишинев
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
SMM, копирайт, hr, контекст, руководитель отдела продаж.

Являюсь специалистом широкого профиля))

Есть приличный опыт работы в таких областях как: 

SMM, копирайт, hr, контекст, руководитель отдела продаж. 

Работала по данным направлениям как очно, так и в качестве фрилансера, удаленно.

Ищу интересную, постоянную работу, которая бы приносила не только финансовое, но и моральное удовлетворение и самореализацию.

Всегда готова трудиться на благо Вашей компании и погрузиться в работу на 101% 

Подбор персонала (HR)
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 часа
#106