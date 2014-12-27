SMM, копирайт, hr, контекст, руководитель отдела продаж.

Являюсь специалистом широкого профиля))

Есть приличный опыт работы в таких областях как:

SMM, копирайт, hr, контекст, руководитель отдела продаж.

Работала по данным направлениям как очно, так и в качестве фрилансера, удаленно.

Ищу интересную, постоянную работу, которая бы приносила не только финансовое, но и моральное удовлетворение и самореализацию.

Всегда готова трудиться на благо Вашей компании и погрузиться в работу на 101%