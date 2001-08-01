Полное высшее образование (с отличием) (Московский Гуманитарный Педагогический институт. Профилирующие предметы: психология, педагогика, социальная политика.)

Опыт работы:

«Renaissance Capital» (Consumer finance)

01.02.06 – по настоящее время (отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет)

Ведущий специалист отдела контроля качества обслуживания (01.09.07)

1. Управления процессом обучения и преподавания, включая разработку обучающих программ, разработка программ тренингов.

2. Разработка долгосрочной стратегии обучения департамента Customer Service, включая организацию обучения ведущих специалистов и ключевых пользователей.

3. Участие в разработке и осуществление мониторинга проекта информационной поддержки клиентов на сайте (FAQ) со стороны Customer Service.

4. Разработка и внедрение методик, обеспечивающих непрерывное улучшение качества деятельности департамента.

5. Проведение аттестаций для перевода на категории для повышения квалификационного уровня существующих сотрудников департамента.

6. Разработка и описание бизнес-процессов в Microsoft Office Visio.

Customer Service Coach (с 01.10.06-31.08.07)

1. Контроль правильности и грамотности изложения информации операторами;

2. Оценка необходимости обучения персонала;

3. Cоставлении программ обучения и в проведении тренингов и ре-тренингов как для новых сотрудников, так и для уже работающих. Подготовка учебных материалов;

4. Анализ эффективности обучения;

5. Формулировка требований к дополнительным обучающим программам, ориентированным на устранение недостатков знаний и умений персонала;

6. Подготовка и проведение аттестаций сотрудников.

Shift Leader Contact Center (c 26.06.06-30.09.06)

Контролирование и поддержка рабочего процесса в отделе. Подготовка официальной документации для клиентов, ведение переговоров с «проблемными» клиентами. Подготовка и проведение ежемесячной аттестации сотрудников отдела. Разработка и проведение тренингов и ре-тренингов для новых, и существующих сотрудников Банка по продуктам. Внедрение, адаптация и мониторинг новых проектов Банка (auto, card) в рамках работы отдела.

09.2004 – 01.2006

ГОУ школа №1132 Социальный педагог / психолог-педагог

Организация психологической помощи и социальной защиты школьников на всех этапах обучения. Разработка и проведение групповых и индивидуальных психологических тренингов для детей и их родителей. Внедрение авторских программ и методик, обеспечивающих оптимизацию психологического компонента процесса обучения. Издательская деятельность.

08.2001-05.2003.

ДОУ детский сад «Оазис» №2312 Воспитатель / психолог

Воспитание и обучение детей старшего дошкольного возраста. Психологическая помощь и сопровождение дошкольников и их родителей.

Дополнительный опыт работы (без оформления трудовой книжки)

1999-2001Туристическая компания «АсИтТур»

Менеджер по туризму (регион Италия).

Привлечение потенциальных клиентов. Ведение полной документации по организации туров в Италию (оформление загранпаспортов, виз, страховки).

1998-2000 Стенд-менеджер

Консультация потенциальных клиентов по представленной продукции (вино-водочная продукция, туристическое и строительное направления). Заключение договоров. Организация встреч. Обработка и передача информации.