Ksu_designer

Ксения Бережная Ksu_designer

 
40 лет
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад

Меня зовут Ксения. Я графический дизайнер, фрилансер. С 2017 года работаю удаленно. Параллельно работала несколько лет в студии печати. 

Буду рада помочь вам с дизайном полиграфии, разработкой логотипа, сувенирной продукции!

  • Работаю из дома с гибким графиком. Поэтому всегда есть возможность быстро подключиться и выполнить срочный заказ.

  • Всегда на связи в рабочее время. Постоянно нахожусь на связи для своих клиентов во время работы над проектом.

  • Оплата только за оказанную услугу. Вы платите только за услуги по веб-дизайну, а не за потраченное рабочее время.