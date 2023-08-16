Ksu_designer

Меня зовут Ксения. Я графический дизайнер, фрилансер. С 2017 года работаю удаленно. Параллельно работала несколько лет в студии печати.
Буду рада помочь вам с дизайном полиграфии, разработкой логотипа, сувенирной продукции!
Работаю из дома с гибким графиком. Поэтому всегда есть возможность быстро подключиться и выполнить срочный заказ.
Всегда на связи в рабочее время. Постоянно нахожусь на связи для своих клиентов во время работы над проектом.
Оплата только за оказанную услугу. Вы платите только за услуги по веб-дизайну, а не за потраченное рабочее время.