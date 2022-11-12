Ретушь фотографий

Я занимаюсь обработкой фотографий:

Мои навыки:

Конвертация из RAW

Цвето/светокоррекция

Чистка фона, обтравка, замена фона

Обесцвечивание чёрно-белых участков

Отбеливание зубов, чистка белков глаз, ногтей и т. д.

Пластика

Ретушь волос (удаление лишних волосков)

Ретушь кожи при помощи частотного разложения

Устранение дефектов, посторонних предметов

За обработку фото беру 100Р, окончательная цена будет завесить от сложности работы которую нужно будет сделать, рассмотрю ваши предложения.

Имею большой опыт потоковой ретуши слесарного инструмента ,электроинструмента, садового инструмента, а также есть опыт обработки свадебных фото. Работала на бренды: Зубр, Kraftool, Stayer, Mirax, Grinda, Olfa, Росток, Светозар, Сибин и др. Заинтересована в постоянном сотрудничестве.

О себе могу сказать что я ответственная и внимательна к деталям, все делаю на совесть. К критике отношусь спокойно, ведь это то что помогает мне развиваться и учится новому. Я всегда готова к новым и интересным проектам, умею работать в команде, всегда стараюсь оптимизировать свою работу, умею слушать, принимать и предлагать решения. Если я что-то не умею, то легко обучаюсь новому.