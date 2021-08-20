Иллюстратор

Меня зовут Ксения, добро пожаловать в мой профиль!

По профессии я маркетолог, но по призванию - художник! Я имею большой художественный опыт в различных техниках: акварель, гуашь, масло, карандаши, маркеры, и даже гравировка по камню. Но что увлекло меня полностью, так это цифровая иллюстрация! Я создаю иллюстрации на планшете в приложении Procreate (PSD, jpg, PNG, tiff). В моем портфолио портреты для Instagram, стикеры для Telegram, иллюстрации для YouTube, картины и открытки.

Я счастлива воплотить ваши самые безумные идеи в реальность! Ваши правки - мой рост! Добро пожаловать!