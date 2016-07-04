Раскручиваю сайты, создаю семантику, занимаюсь копирайтингом уже 3 года. Рада сотрудничеству!

Здравствуйте, уважаемые заказчики! Меня зовут Ксения.

Я профессионал в сфере копирайтинга, написания статей, корректировки текстов и составления семантического ядра. Уже 3 года как я сотрудничаю с ведущими биржами фриланса, имею постоянных заказчиков и стараюсь создавать грамотные и хорошие тексты.

Вот только основные преимущества заказа статей у меня:

· 100% уникальность.

· Легкая читаемость текста.

· Нормы орфографии и пунктуации.

· Красивый слог.

· Нормы спама и воды.

· Продаваемость текстов и читабельных вход ключевых слов.

Я замечу, что ареал моей деятельности велик. Я выполняю следующие пункты для клиентов:

· Написание статей для сайтов, лэндинги, мануалы

· Раскрутка с помощью текстом, оптимизированное СЕО.

· Составление семантического ядра.

· Написание отзывов.

· Перевод текстов (владею в совершенстве английским языком)

· Составление обзоров и свежих новостей.

· Ведение социальных групп.

· Корректировка текстов, увеличение продаж.