Здравствуйте, уважаемые заказчики! Меня зовут Ксения.
Я профессионал в сфере копирайтинга, написания статей, корректировки текстов и составления семантического ядра. Уже 3 года как я сотрудничаю с ведущими биржами фриланса, имею постоянных заказчиков и стараюсь создавать грамотные и хорошие тексты.
Вот только основные преимущества заказа статей у меня:
· 100% уникальность.
· Легкая читаемость текста.
· Нормы орфографии и пунктуации.
· Красивый слог.
· Нормы спама и воды.
· Продаваемость текстов и читабельных вход ключевых слов.
Я замечу, что ареал моей деятельности велик. Я выполняю следующие пункты для клиентов:
· Написание статей для сайтов, лэндинги, мануалы
· Раскрутка с помощью текстом, оптимизированное СЕО.
· Составление семантического ядра.
· Написание отзывов.
· Перевод текстов (владею в совершенстве английским языком)
· Составление обзоров и свежих новостей.
· Ведение социальных групп.
· Корректировка текстов, увеличение продаж.