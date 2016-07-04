KsuyshaV

Ксюша KsuyshaV

 
30 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Раскручиваю сайты, создаю семантику, занимаюсь копирайтингом уже 3 года. Рада сотрудничеству!

Здравствуйте, уважаемые заказчики! Меня зовут Ксения. 

Я профессионал в сфере копирайтинга, написания статей, корректировки текстов и составления семантического ядра. Уже 3 года как я сотрудничаю с ведущими биржами фриланса, имею постоянных заказчиков и стараюсь создавать грамотные и хорошие тексты. 

Вот только основные преимущества заказа статей у меня: 

· 100% уникальность. 

· Легкая читаемость текста. 

· Нормы орфографии и пунктуации. 

· Красивый слог. 

· Нормы спама и воды. 

· Продаваемость текстов и читабельных вход ключевых слов. 

Я замечу, что ареал моей деятельности велик. Я выполняю следующие пункты для клиентов: 

· Написание статей для сайтов, лэндинги, мануалы 

· Раскрутка с помощью текстом, оптимизированное СЕО. 

· Составление семантического ядра. 

· Написание отзывов. 

· Перевод текстов (владею в совершенстве английским языком) 

· Составление обзоров и свежих новостей. 

· Ведение социальных групп. 

· Корректировка текстов, увеличение продаж.