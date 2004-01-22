Ksykoles220109

Начинающий копирайтер

Здравствуйте !-Я-начинающий копирайтер,который может написать продающие тексты,для интернет-магазинов, категорий и карточки товара.Могу написать тексты для ваших сайтов ,например "О НАС",текст на Главную страницу и т.д.Прошла обучение в школе Profi Internet .-Могу сделать верстку текста.-Инфостатьи,для СоцСетей,Отзывы и другое.

-Я прошла много теории,но в реальной жизни еще не работала.

-Хочу попробовать себя в реальном деле. Прошу строго не судить,все когда-то начинали с чистого листа.

-Буду благодарна всем.кто доверит мне первые работы.-с уважением к вам Ксюша Колесникова.