Full-stack developer,UI-UX designer.
Программист из Украины.
Могу сделать любой ваш проект.
У меня богатый опыт разработки сайтов.
Услуги на продажу: Разработка веб ресурсов и порталов (от визитки до ecommerce проекта); Разработка приложений; Разработка проектов прикладного программирования (на ПК); Услуги поддержки и настройка серверов; Услуги веб и графичного дизайна: Услуги SEO оптимизации и продвижения; PPC / FD ADS;
Некоторые из моих предыдущих рабочих приложений: https://www.moneylion.comhttps://www.kredx.com/https://www.letsgoplayoutside.com/https://icharts.net/http://ahextechnologies.com/bullet-admin/dashboard.html
Если у вас уже есть сайт, то мы можем значительно улучшить и модернизировать его. Исправить ошибки, недоработки и в результате увеличить ваш доход.