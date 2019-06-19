Full-stack developer,UI-UX designer.

Программист из Украины.

Могу сделать любой ваш проект.

У меня богатый опыт разработки сайтов.

Услуги на продажу: Разработка веб ресурсов и порталов (от визитки до ecommerce проекта); Разработка приложений; Разработка проектов прикладного программирования (на ПК); Услуги поддержки и настройка серверов; Услуги веб и графичного дизайна: Услуги SEO оптимизации и продвижения; PPC / FD ADS;

Некоторые из моих предыдущих рабочих приложений: https://www.moneylion.comhttps://www.kredx.com/https://www.letsgoplayoutside.com/https://icharts.net/http://ahextechnologies.com/bullet-admin/dashboard.html

Если у вас уже есть сайт, то мы можем значительно улучшить и модернизировать его. Исправить ошибки, недоработки и в результате увеличить ваш доход.