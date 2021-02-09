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Добрый день.

Меня зовут Оксана, мне 28 лет, проживаю в г. Киев

13 лет занималась профессионально баскетболом.

Имею опыт работы:

- оператор call-center

- менеджер по персоналу на футбольных матчах и больших мероприятиях на стадионе

На данный момент работаю в сфере кино, занимаюсь подбором актеров на проекты

Качества: коммуникабельная, стрессоустойчивая, умею критично мыслить, нахожу общий язык с любым человеком, выполняю задания быстро и качественно, внимательная.

Буду рада Вам помочь