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Добрый день.
Меня зовут Оксана, мне 28 лет, проживаю в г. Киев
13 лет занималась профессионально баскетболом.
Имею опыт работы:
- оператор call-center
- менеджер по персоналу на футбольных матчах и больших мероприятиях на стадионе
На данный момент работаю в сфере кино, занимаюсь подбором актеров на проекты
Качества: коммуникабельная, стрессоустойчивая, умею критично мыслить, нахожу общий язык с любым человеком, выполняю задания быстро и качественно, внимательная.
Буду рада Вам помочь