Здравствуйте, я- Кучеренко Вера Константиновна.
Мне 17 лет.
Окончила в 2014 году Харьковский Лицей искусств.
Присутствует знания английского языка на уровне Upper Intermediate (B2). Свободно владею разговорной речью, сданы Кембриджские экзамены ( KET,PET).
Параллельно работала, продолжаю работать в харьковском интернет-издании "Palindrome" в качестве журналиста.
Вот примеры моих статей: http://palindrome.com.ua/news/kultury/25246
http://palindrome.com.ua/news/kultury/25953
http://palindrome.com.ua/news/art/25698
http://palindrome.com.ua/news/kultury/26846
http://palindrome.com.ua/news/kultury/27033
Знания компьютера: на уровне опытного пользователя. Есть опыт администрирования социальных групп Вконтакте, Facebook, Instagram.
Легко обучаема, подхожу к каждому вопросу творчески, стараюсь одну работу сделать непохожей на все остальные.
Заранее благодарна за рассмотрение именно моей кандидатуры на данную должность.