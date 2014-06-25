Журналист, уровень английского- Upper Intermediate

Здравствуйте, я- Кучеренко Вера Константиновна.

Мне 17 лет.

Окончила в 2014 году Харьковский Лицей искусств.

Присутствует знания английского языка на уровне Upper Intermediate (B2). Свободно владею разговорной речью, сданы Кембриджские экзамены ( KET,PET).

Параллельно работала, продолжаю работать в харьковском интернет-издании "Palindrome" в качестве журналиста.

Вот примеры моих статей: http://palindrome.com.ua/news/kultury/25246

http://palindrome.com.ua/news/kultury/25953

http://palindrome.com.ua/news/art/25698

http://palindrome.com.ua/news/kultury/26846

http://palindrome.com.ua/news/kultury/27033

Знания компьютера: на уровне опытного пользователя. Есть опыт администрирования социальных групп Вконтакте, Facebook, Instagram.

Легко обучаема, подхожу к каждому вопросу творчески, стараюсь одну работу сделать непохожей на все остальные.

Заранее благодарна за рассмотрение именно моей кандидатуры на данную должность.