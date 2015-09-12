Векторная графика. CorelDraw, AutoCad
- Отрисовка растровых изображений в векторе.
- Построение чертежей.
- Дизайн логотипов и т.п.
Основное направление векторизация и построение чертежей для последующей резки, гравировки на станках.
Обеспечение :
- чёткого контура!
- замкнутого без пересечений!
- без двойных линий!
- с оптимальной точкой входа инструмента
- с погрешностью инструмента (при необходимости).
Обеспечение рациональной последовательности выполнения контуров
изделия для экономии времени станка.
А также другие услуги в Autocad 2d, 3d, ArtCam, CorelDraw
Для жителей Украины возможно изготовление образцов и партии требуемых изделий
(визитки, бейджики, таблички, брелки, жетоны и т.д.)
Чертежи и Схемы
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$3/час
от $5от 1 дня
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Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
$3/час
от $5от 1 дня
#574