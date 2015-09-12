Kuas

Александр Kuas

 
34 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Векторная графика. CorelDraw, AutoCad

- Отрисовка растровых изображений в векторе.

- Построение чертежей.

- Дизайн логотипов и т.п.

Основное направление векторизация и построение чертежей  для последующей резки, гравировки на станках. 

Обеспечение :

- чёткого  контура!

- замкнутого без пересечений!

- без двойных линий!

- с оптимальной точкой входа инструмента

- с погрешностью инструмента (при необходимости).

Обеспечение рациональной последовательности выполнения контуров

изделия для экономии времени станка.

А также другие услуги в  Autocad 2d, 3d, ArtCam, CorelDraw 

Для жителей Украины возможно изготовление образцов и партии требуемых изделий

(визитки, бейджики, таблички, брелки, жетоны и т.д.)

Чертежи и Схемы
нет отзывов
$3/час
от $5от 1 дня
#223
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
$3/час
от $5от 1 дня
#574