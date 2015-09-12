Векторная графика. CorelDraw, AutoCad

- Отрисовка растровых изображений в векторе.

- Построение чертежей.

- Дизайн логотипов и т.п.

Основное направление векторизация и построение чертежей для последующей резки, гравировки на станках.

Обеспечение :

- чёткого контура!

- замкнутого без пересечений!

- без двойных линий!

- с оптимальной точкой входа инструмента

- с погрешностью инструмента (при необходимости).

Обеспечение рациональной последовательности выполнения контуров

изделия для экономии времени станка.

А также другие услуги в Autocad 2d, 3d, ArtCam, CorelDraw

Для жителей Украины возможно изготовление образцов и партии требуемых изделий

(визитки, бейджики, таблички, брелки, жетоны и т.д.)