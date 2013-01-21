Kubanochka1986

Грамотная,ответственная,внимательная,исполнительная

2002-2006 г.г-обучение по специальности "Вычислительные машины,комплексы,системы и сети"

2006-2009 г.г-обучение на заочном отделении по специальности "связи с общественностью"

2006-2009 г.г-работа в археологических экспедициях(первичная,вторичная и окончательная обработка материалов,прорисовка плана местности,чертежей,нивелировка поверхности,составление отчетов о проделанной работе)

изучаю самостоятельно английский и испанский языки

не имею вредных привычек