Разработка проектов на Delphi для любых задач
Знание принципов работы операционных систем семейства Windows;
уверенное понимание и использование принципов ООП;
знание языков программирования Delphi , Delphi.NET ,C#;
знание WinAPI, WinSock,технологии COM.
знание среды разработки Borland Delphi всех версий;
базовые знания языков программирования С,C++, Java, Ассемблер,VBA(на уровне среды MS Office);
уверенное знание языка гипертекстовой разметки HTML;
знание основ баз данных и SQL;
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