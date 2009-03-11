Kuchkaa

Дмитрий Kuchkaa

 
37 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
Разработка проектов на Delphi для любых задач

Знание принципов работы операционных систем семейства Windows;

уверенное понимание и использование принципов ООП;

знание языков программирования Delphi , Delphi.NET ,C#;

знание WinAPI, WinSock,технологии COM.

знание среды разработки Borland Delphi всех версий;

базовые знания языков программирования С,C++, Java, Ассемблер,VBA(на уровне среды MS Office);

уверенное знание языка гипертекстовой разметки HTML;

знание основ баз данных и SQL;