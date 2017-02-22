KuchukovMD

$24
Необходимо создать логотип по имеющему эскизу. Ваши идеи приветствуются. Требуется создание чернового варианта для согласования.
Логотипы и Знаки37 заявок
Закрыт
8 лет назад
Необходимо создать логотип по имеющему эскизу. Ваши идеи приветствуются. Требуется создание чернового варианта для согласования.
Необходимо нарисовать логотип по представленному экскизу, также прилагается пример какого типа и качества необходим логотип. Необходимо в цвете, цвета уточним при обсуждении. Пишите, буду рад сотрудничеству.