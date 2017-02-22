KuchukovMD

Мурат KuchukovMD

 
34 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

marica2
Марина 
44 года
13 лет в сервисе
Была
23 дня назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Нарисовать логотип гостиницы по эскизу
Мурат очень ответственный, серьозный заказчик. Оплата вовремя, приятное общение и взамопонимание. Я рада сотрудничеству и удовольствием буду рада сотрудничеству в будующем!
Очень доволен работой. Всё выполнено в срок, было представлено несколько вариантов. Спасибо большое! Всем советую)
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