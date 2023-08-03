Ищете крутого веб-дизайнера?, 👋 тут я).
❓❓❓ Нужен дизайн сайтов, лендингов, ui/ux, баннеры, карточки товара маркетплейсов? Напишите мне, прямо сейчас:
✍ Telegram: NikolayKudese
✍ VK: vk.com/kudese
Привет, я Николай. Имею огромный (более 10 лет) опыт разработки, создания и продвижения интернет проектов с 2008-го года.
🎯🔥 Работал ведущим интернет маркетологом в крупной Московской строительной компании ООО "Новый профиль" с 2014 - 2019 г. Плотно работал с ТМ "СТЕП", ТМ "Fanatik", крупнейшим сообществом ВКонтакте охотников и рыболовов - "Охота и Рыбалка" и т.д.
💣 Нужен продающий, стильный и сочный дизайн? Просто напишите мне. 🤝
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Я против войны в Украине!
Портфолио
- ТОП Дизайн интернет - магазина для ТОП продаж!6 просмотров
- ТОП Дизайн сайта, Landing page в ФШ или фигма6 просмотров
- ТОП Дизайн сайта, Landing page в ФШ или фигма5 просмотров
- ТОП дизайн карточек товара Wildberries, Озон4 просмотра
- ТОП дизайн карточек товара Wildberries, Озон4 просмотра
- ТОП дизайн карточек товара Wildberries, Озон6 просмотров
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