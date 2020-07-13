Instagram marketing

Добрый день,

Предлагаю всем свои услуги по продвижения инстаграм, я бесплатно на протяжении 1,5 месяцев буду продвигать ваш аккаунт, поработаю над контент- планом, фото, текстами, буду его вести, подключу механики привлечения подписчиков и настрою рекламу.

Как результат у вас могут появится потенциальные клиенты и продажи. В противном случае вы ничего не теряете.

От вас требуется только:

1. Дать своё согласие

2.Передать мне логин и пароль

3. Отвечать на мои вопросы( дать фото товара)

4. Выделить на рекламу 50$ когда это будет нужно( примерно на третью неделю обучения)