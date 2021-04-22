Kudryashova

Валерия Кудряшова KudryashovaKudryashova
26 летМолдова/Кишинев
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Журналист. Копирайтер.
Журналист. Навык создания разнопланового информационного контента. Создание уникального авторского контента по заданной тематике. Написание статей по ТЗ. Навык написания аналитических и информационных статей, информационных заметок, обзоров, пресс-релизов, постов для социальных сетей. Умение работать с большим объемом информации, ответственность, ориентированность на результат!Опыт работы в электронных СМИ.