Kudryashova

Журналист. Копирайтер.

Журналист. Навык создания разнопланового информационного контента. Создание уникального авторского контента по заданной тематике. Написание статей по ТЗ. Навык написания аналитических и информационных статей, информационных заметок, обзоров, пресс-релизов, постов для социальных сетей. Умение работать с большим объемом информации, ответственность, ориентированность на результат!Опыт работы в электронных СМИ.