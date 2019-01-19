Ландшафтный дизайнер с высшим образованием и реальным опытом работы по созданию проектов благоустройства и озеленения территорий, большая часть из которых была реализована. С радостью помогу Вам в создании стильного и практичного зеленого оазиса!Для создания функционального ландшафта очень важно учитывать множество деталей и собирать их как пазл в единое целое. Важна не только картинка, которую в итоге получает заказчик, а и ее содержимое. Ассортимент растений подбирается мной исходя в первую очередь из климатических условий, и только потом композиция формируется по форме и цвету. В противном случае воплощение дизайнерской идеи может иметь не совсем тот эффект, которого ожидает клиент.
При проектировании я разрабатываю полный набор документов:
— генплан ( обозначение основных построек, функциональных зон участка);
— дендроплан ( указан ассортимент растений, также их количество);
— разбивочный чертеж ( привязка проектируемых построек, дорожек, площадок);
— посадочный чертеж (схема посадки растений);
— 3Д визуализация (фото видовых точек территории, возможна запись видео ролика);
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