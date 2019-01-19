Ландшафтный дизайнер с высшим образованием и реальным опытом работы по созданию проектов благоустройства и озеленения территорий, большая часть из которых была реализована. С радостью помогу Вам в создании стильного и практичного зеленого оазиса!Для создания функционального ландшафта очень важно учитывать множество деталей и собирать их как пазл в единое целое. Важна не только картинка, которую в итоге получает заказчик, а и ее содержимое. Ассортимент растений подбирается мной исходя в первую очередь из климатических условий, и только потом композиция формируется по форме и цвету. В противном случае воплощение дизайнерской идеи может иметь не совсем тот эффект, которого ожидает клиент.

При проектировании я разрабатываю полный набор документов:

— генплан ( обозначение основных построек, функциональных зон участка);

— дендроплан ( указан ассортимент растений, также их количество);

— разбивочный чертеж ( привязка проектируемых построек, дорожек, площадок);

— посадочный чертеж (схема посадки растений);

— 3Д визуализация (фото видовых точек территории, возможна запись видео ролика);