kugaru.com - выставляй счет-фактуру своим Заказчикам

Выставляй счета-фактуры Заказчикам. Без фирмы и формальностей

Бизнес-инкубатор KugaruДля кого?* Ты хочешь перенести свой бизнес из Украины или Беларуси в Польшу, но на данном этапе не можешь позволить себе открыть свою фирму и оплачивать страховые взносы в ZUS или бухгалтерские и налоговые услуги.* У тебя есть идея для стартапа или потенциально выгодного бизнеса, но у тебя нет соответствующей базы в виде бухгалтера, юриста, налогового консультанта и т. д.* Ты хочешь проверить, как твоя бизнес-идея будет работать на практике, но боишься возможных потерь и связанного с этим риска.* Ты не знаешь, когда твоя бизнес-идея «выстрелит» и начнет приносить первую прибыль.* Ты не хочешь нести расходы, связанные с ведением фирмыБлагодаря нашей платформе Вы сможете легко получать оплату и выставлять счета всем своим клиентам с любого места на земле от компании KUGARU. Без регистрации ИП и лишних формальностей!