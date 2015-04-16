Моб. : 8(063) 420.53.40
E-mail: [email protected]
Дата рождения: 11.04.1987.
Образование:
сентябрь 2004 - декабрь 2009
Магистр. « Государственный институт информационно-коммуникационных технологий» Специальность: радиотехника.
Опыт работы:
сентябрь 2005 – август 2008
ТОВ «Алексконкорд»
Обязанности:
- Поддержка и разработка сайта компании, продвижение сайта в поисковых системах.
- Разработка дизайна и верстка полиграфической продукции (буклеты, визитки, каталоги и т.д.). - Наружная реклама, рендеринг.
сентябрь 2008
ТОВ "W-net"
Обязанности:
- Разработка дизайна и верстка сайтов и Web-приложений.
- Разработка интерфейсов программ.
- Дизайн полиграфической продукции.
HTML, CSS2/3, JavaScript, DHTML, XHTML, jQuery, MooTools – свободно.
Уверенно работаю в Dreamweaver MX и HomeSite. (компактный и валидный код, DIV-верстка если надо).
Составление и верстка почтовых рассылок.
Знаю особенности верстки и хаки под различные популярные браузеры (Firefox, IE6, konqueror, Opera, Chrome, Safari).
Есть опыт в SEO продвижении сайтов.
Свободно и быстро работаю в Adobe PhotoshopCS5, IllustratorCS5, BridgeCS5, DeviceCentralCS5, LightroomCS3 и InDesign CS2/3.
Качественная векторная графика. Качественный фотомонтаж и фоторетушь.
Flash - уровня создания баннеров.
Есть навык работы с цифровой фотокамерой. Есть навык рисования и работ с планшетом.
Знаком с основами композиции и теорией дизайна.
Учусь академическому рисунку.
Знаю основы допечатной подготовки и технику печатного процесса.
Есть большой опыт изготовления полиграфической продукции.
Личные качества:
Оптимизм, трудолюбие, желание учиться, нестандартное мышление, увлечение своей работой, тактичность, выдержка, любовь к самому процессу моей работы, анализирую мнение других.
Англ.яз. – разговорный + письменный
Увлечения: живопись, 2D графика, фотография, игра на гитаре, чтение книгб спортивная стрельба :).
Портфолио
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