Манченко Никита Александрович

Моб. : 8(063) 420.53.40

E-mail: [email protected]

Дата рождения: 11.04.1987.

Образование:

сентябрь 2004 - декабрь 2009

Магистр. « Государственный институт информационно-коммуникационных технологий» Специальность: радиотехника.

Опыт работы:

сентябрь 2005 – август 2008

ТОВ «Алексконкорд»

Обязанности:

- Поддержка и разработка сайта компании, продвижение сайта в поисковых системах.

- Разработка дизайна и верстка полиграфической продукции (буклеты, визитки, каталоги и т.д.). - Наружная реклама, рендеринг.

сентябрь 2008

ТОВ "W-net"

Обязанности:

- Разработка дизайна и верстка сайтов и Web-приложений.

- Разработка интерфейсов программ.

- Дизайн полиграфической продукции.

HTML, CSS2/3, JavaScript, DHTML, XHTML, jQuery, MooTools – свободно.

Уверенно работаю в Dreamweaver MX и HomeSite. (компактный и валидный код, DIV-верстка если надо).

Составление и верстка почтовых рассылок.

Знаю особенности верстки и хаки под различные популярные браузеры (Firefox, IE6, konqueror, Opera, Chrome, Safari).

Есть опыт в SEO продвижении сайтов.

Свободно и быстро работаю в Adobe PhotoshopCS5, IllustratorCS5, BridgeCS5, DeviceCentralCS5, LightroomCS3 и InDesign CS2/3.

Качественная векторная графика. Качественный фотомонтаж и фоторетушь.

Flash - уровня создания баннеров.

Есть навык работы с цифровой фотокамерой. Есть навык рисования и работ с планшетом.

Знаком с основами композиции и теорией дизайна.

Учусь академическому рисунку.

Знаю основы допечатной подготовки и технику печатного процесса.

Есть большой опыт изготовления полиграфической продукции.

Личные качества:

Оптимизм, трудолюбие, желание учиться, нестандартное мышление, увлечение своей работой, тактичность, выдержка, любовь к самому процессу моей работы, анализирую мнение других.

Англ.яз. – разговорный + письменный

Увлечения: живопись, 2D графика, фотография, игра на гитаре, чтение книгб спортивная стрельба :).