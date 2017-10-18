Kukavskaya

Ключевая информация
Опыт работы с контекстной рекламой - 4 года, опыт в SEO - 6 лет.
Постоянно занимаюсь созданием, настройкой и оптимизацией рекламных кампаний в Google Adwords и Яндекс.Директ, поэтому знания и опыт не устаревают. Обладаю актуальными навыками и знаниями.
По SEO могу помочь с внутренней оптимизацией сайта и неважно новенький он, взрослый или вовсе на этапе разработки.
Контекстная реклама:
- Создание и настройка рекламных кампаний на поиске и в контекстно-медийной сети.
- Подбор семантического ядра, кластеризация и распределение по группам.
- Подбор минус-слов.
- Составление рекламных объявлений.
- Отрисовка банеров для КМС.
- Аналитика и оптимизация кампаний.
SEO:
- Аудит сайта на ошибки в оптимизации.
- Составление ТЗ на разработку, доработку, исправление ошибок.
- Курирование работ по исправлению.
- Оптимизация сайта согласно рекомендациям поисковых систем.
О себе
У меня есть постоянная работа, но в силу любознательности и большого запаса энергии мне хочется окунуться в новые сферы и помочь другим с интернет-маркетингом. Вы можете написать мне, если вам нужен удаленный специалист на неполную занятость. Хороший специалист, который ответственно подходит к задаче, который вникает в ваш бизнес, а не делает "на отцепись".
Стоимость работ готова обсуждать индивидуально в зависимости от сложности проекта, объема работы и удобной схемы расчета.
Дешево? Нет. Быстро? Не думаю. Качественно? Очень.