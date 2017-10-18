Kukavskaya

Татьяна Kukavskaya

 
31 год
12 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
PPC, SEO, Онлайн-маркетинг

Ключевая информация

Опыт работы с контекстной рекламой - 4 года, опыт в SEO - 6 лет.

Постоянно занимаюсь созданием, настройкой и оптимизацией рекламных кампаний в Google Adwords и Яндекс.Директ, поэтому знания и опыт не устаревают. Обладаю актуальными навыками и знаниями.

По SEO могу помочь с внутренней оптимизацией сайта и неважно новенький он, взрослый или вовсе на этапе разработки.

 

Контекстная реклама:

  • Создание и настройка рекламных кампаний на поиске и в контекстно-медийной сети.
  • Подбор семантического ядра, кластеризация и распределение по группам.
  • Подбор минус-слов.
  • Составление рекламных объявлений.
  • Отрисовка банеров для КМС.
  • Аналитика и оптимизация кампаний.

SEO: 

  • Аудит сайта на ошибки в оптимизации.
  • Составление ТЗ на разработку, доработку, исправление ошибок.
  • Курирование работ по исправлению.
  • Оптимизация сайта согласно рекомендациям поисковых систем.
Обратите внимание, что я не web-мастер и не администратор вашего сайта, поэтому я выступаю только в качестве SEO специалиста, но за настройку вашего сайта, внесение правок в шаблон, код, я не отвечаю.

О себе

У меня есть постоянная работа, но в силу любознательности и большого запаса энергии мне хочется окунуться в новые сферы и помочь другим с интернет-маркетингом. Вы можете написать мне, если вам нужен удаленный специалист на неполную занятость. Хороший специалист, который ответственно подходит к задаче, который вникает в ваш бизнес, а не делает "на отцепись". 

Стоимость работ готова обсуждать индивидуально в зависимости от сложности проекта, объема работы и удобной схемы расчета.

Дешево? Нет. Быстро? Не думаю. Качественно? Очень.