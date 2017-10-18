Kukavskaya

PPC, SEO, Онлайн-маркетинг

Ключевая информация

Опыт работы с контекстной рекламой - 4 года, опыт в SEO - 6 лет.

Постоянно занимаюсь созданием, настройкой и оптимизацией рекламных кампаний в Google Adwords и Яндекс.Директ, поэтому знания и опыт не устаревают. Обладаю актуальными навыками и знаниями.

По SEO могу помочь с внутренней оптимизацией сайта и неважно новенький он, взрослый или вовсе на этапе разработки.

Контекстная реклама:

Создание и настройка рекламных кампаний на поиске и в контекстно-медийной сети.

Подбор семантического ядра, кластеризация и распределение по группам.

Подбор минус-слов.

Составление рекламных объявлений.

Отрисовка банеров для КМС.

Аналитика и оптимизация кампаний.

SEO:

Аудит сайта на ошибки в оптимизации.

Составление ТЗ на разработку, доработку, исправление ошибок.

Курирование работ по исправлению.

Оптимизация сайта согласно рекомендациям поисковых систем.

О себе

У меня есть постоянная работа, но в силу любознательности и большого запаса энергии мне хочется окунуться в новые сферы и помочь другим с интернет-маркетингом. Вы можете написать мне, если вам нужен удаленный специалист на неполную занятость. Хороший специалист, который ответственно подходит к задаче, который вникает в ваш бизнес, а не делает "на отцепись".

Стоимость работ готова обсуждать индивидуально в зависимости от сложности проекта, объема работы и удобной схемы расчета.

Дешево? Нет. Быстро? Не думаю. Качественно? Очень.