Создание качественной графики!
Занимаюсь графическим дизайном более 6 лет.
Основная программа, в которой реализуются заказы - Corel Draw
По необходимости могу осуществить работу в AI
Преимущества:
Окончил художественную школу академического уклона;
Знание иностранного языка (английский);
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Логотип к Ютуб каналу79 просмотров
- Клипарты пресс-форм64 просмотра
- Логотип факультета университета80 просмотров
- Логотип факультета университета53 просмотра
- Логотип факультета университета63 просмотра