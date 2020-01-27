Kukharskij

Ян Kukharskij

 
26 летРоссия/Саратов
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Создание качественной графики!

Занимаюсь графическим дизайном более 6 лет.

Основная программа, в которой реализуются заказы - Corel Draw

По необходимости могу осуществить работу в AI

Преимущества:

Окончил художественную школу академического уклона;

Знание иностранного языка (английский);