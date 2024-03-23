Web Developer / Front-end Developer

Приветствую! Я веб-разработчик с опытом работы и экспертизой в различных технологиях. Моя цель - создавать уникальные, функциональные и креативные веб-сайты, которые помогут моим клиентам достичь своих целей в онлайн-пространстве.

Мой стек технологий включает в себя:

HTML/CSS/SCSS: Я уверенно работаю с HTML и CSS, используя прогрессивные методы верстки и применяя к ним препроцессоры стилей, такие как SCSS, для повышения производительности и эффективности разработки.

JavaScript (JS): Я владею языком программирования JavaScript и использую его для создания интерактивных и динамических элементов на веб-сайтах. Я работаю с различными библиотеками и фреймворками, такими как Vue.js и React.js , для создания современных веб-приложений.

WordPress: Я имею опыт в создании пользовательских тем и плагинов для WordPress, а также настройке и администрировании WordPress-сайтов.

OpenCart: Я специализируюсь на разработке интернет-магазинов на платформе OpenCart, включая установку, настройку, доработку и поддержку существующих магазинов.

PHP: Моя экспертиза в PHP позволяет мне реализовывать различные функциональные возможности и интеграции на веб-сайтах.

Моя цель - предоставить высококачественные решения и индивидуальный подход к каждому проекту. Если вам нужен профессиональный и надежный веб-разработчик для вашего следующего проекта, не стесняйтесь связаться со мной. Я готов помочь вам воплотить ваши идеи в реальность и достичь успеха в онлайн-мире.