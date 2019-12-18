Качественно и красиво - вёрстка сайтов ( Адаптивность ) , Flexbox, CSS3, HTML5, JavaScript, jQuery.

Языки Программирования:

PHP (с 4 версии по 7.3 ), Javascript, My-SQL.

Верстка (мобильная):

Адаптивная под любые устройства .

CMS:

Установка, модификация, внедрение, интеграции,

Wordpress, 1-c Битрикс. ( Создание сайта без популярных cms ) .

Без предоплаты c вашим сервером, репозиторием, etc. не работаю

Люблю правильный

Решение вопросов с тех поддержкой сервисов взаимодействующих с вашим оставляю право делегировать вам. Но при особых случаях - подключаюсь к общению с удовольствием.

Работаю один - у меня нет команды.