Качественно и красиво - вёрстка сайтов ( Адаптивность ) , Flexbox, CSS3, HTML5, JavaScript, jQuery.
Языки Программирования:
PHP (с 4 версии по 7.3 ), Javascript, My-SQL.
Верстка (мобильная):
Адаптивная под любые устройства .
CMS:
Установка, модификация, внедрение, интеграции,
Wordpress, 1-c Битрикс. ( Создание сайта без популярных cms ) .
Без предоплаты c вашим сервером, репозиторием, etc. не работаю
Люблю правильный
Решение вопросов с тех поддержкой сервисов взаимодействующих с вашим оставляю право делегировать вам. Но при особых случаях - подключаюсь к общению с удовольствием.
Работаю один - у меня нет команды.
Действие аккаунта приостановлено!