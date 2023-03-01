UX/UI дизайнер

Я UX/UI дизайнер с 2х летним опытом.

Специализируюсь на веб-дизайне и пользовательском интерфейсе. Есть навык работы с такими программами, как Figma и Adobe Photoshop, amoCRM, Notion и тд. У меня также есть базовые знания HTML, CSS и Webflow.

Отучилась по направлению "маркетинг" в РУДН и связала с направлением UX/UI: написала диплом на тему «Формирование программы управления клиентским опытом на рынке доставки продуктов Московской области на основе UX/UI дизайна». В процессе написания укрепила свои навыки и знания в UX-исследоавниях.

Умею работать как в команде, так и самостоятельно, всегда готова самостоятельно изучать новое.

Я ищу команду, с которой я смогу улучшить свои существующие навыки и участвовать в создании качественных продуктов!

Буду рада обратной связи :)

Мое портфолио только в процессе наполнения, вскоре там появится e-commerce: https://www.behance.net/d0d9314e