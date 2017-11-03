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Всем привет, нужно связно перевести несколько фраз на литовский. Качество должно быть отличным. Гугл переводчик не справляется)) С уважением ДмитрийПереводы7 заявокЗакрыт5 лет назад
{\"url\":\"https:\/\/i.ytimg.com\/vi\/JocZEhG9cPc\/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=\\u0026rs=AOn4CLBSp8hz01_W1KR2Bj-tc1GCw8420g\",\"width\":336,\"height\":188}]},\"viewCount\":\"208548\",\"author\":\"ANDREY MARTYNENKO\",\"isLiveContent\":false} Вот код, нужно что бы регулярка находила это значение: 208548 От вас сроки и цены.Прикладное ПО1 исполнительЗавершен5 лет назад
Всем привет, нужно массово поменять ссылки на сайте скриптом по запросу к БД, по определенному ТЗ. Движок Wordpress. Все ссылки находятся в постах. От Вас срок и цена. С уважением ДмитрийЗавершен5 лет назад
Всем привет. Нужен копрайтер для написания текста на игровую тематику с опытом в данной сфере. От вас сроки и цены. С уважением ДмитрийКопирайтинг8 заявокЗакрыт5 лет назад
Всем привет, нужно написать два уникальных текста размером 3500 - 5000 символов, по типу {| | |}, кто в теме тот поймет. Тема красота и здоровье. От вас сроки и цены С уважением ДмитрийКопирайтинг6 заявокЗакрыт5 лет назад
Всем привет, нужно сделать модуль на вп, что бы он работал таким образом. 1. Сайт донлоад тематики, сделан на ВП, нужно что бы к каждой записи можно было прекрепить файл на скачивание. 2. При загрузке файла, бралось ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Всем привет, нужно доработать магазин на опенкарт, а точнее: Доработать поле сопутствующие товары, а именно, что бы можно было их клонировать, и каждому клону прописывать заголовок. Шаблон дефолтный От вас сроки и цены.Завершен6 лет назад
1. Список заказов 2. Профиль пользователя 3. Детали заказа 4. Страница поискаДизайн сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
Всем привет, нужно сделать кнопку прикрепить чертеж как на данном сайте: http://xn--80aafimkuv2ak.xn--p1ai/ От вас сроки и цена. Обратите внимание как меняется кнопка когда прикрепляешь файл. А именно сама надпись в ней С уважением ДмитрийЗавершен6 лет назад
Всем привет, нужно прикрутить к двум сайтам google e-commerce От вас сроки и цены С уважением ДмитрийИнтернет-магазины3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Всем привет, нужно натянуть верстку на движок, редакция максимальная. + подключение к 1с + подключения онлайн кассы От вас сроки и примерная цена. С уважением ДмитрийВеб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте, нужен копирайтер для написания продающего текста на лендинг. Примеры работ обязательно. Без отзывов и портфолио просьба не беспокоить Тематика мебель в ванную комнату под заказ От вас цена за 1к символов С уважением.Копирайтинг9 заявокЗакрыт6 лет назад
Всем привет, нужно создать образец csv файла импорта на БитриксСистемы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте, нужен человек с опытом. Просьба без отзывов и портфолио не беспокоить Что нужно будет нарисовать: 1. Главная 2. Категория 3. Карточка товара 4. Корзина 5. Страница сравнения 6. Оформления заказа 7. Бренды 8. Доставка 9. Услуги 10. Контакты Возможно + 2-3 страницы за отдельную плату Оставляйте примерную стоимость ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад