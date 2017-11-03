Kulya15

Дмитрий Kulya15

 
30 летРоссия/Краснодар
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$18
выплачено фрилансерам
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Отзывы фрилансеров
denis1486
Денис 
37 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 дней назад
$3
10 баллов
5 лет назад
Написать регулярку
Рекомендую. Хороший человек.
Все быстро и четко. Люблю когда моментально понимают задачу.
Ответный отзыв
sbs84
Юрий 
39 летУзбекистан
13 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$15
10 баллов
5 лет назад
Массово изменить ссылки на сайте.
Отличный заказчик. Коммуникация и разъяснение задачи - оценка "5".
Все отлично, профессионал своего дела!
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ne0z
38 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
42 отзыва(-4)
$5
10 баллов
6 лет назад
Сделать кнопку как на сайте + прикрутить к вордпресс.
всё замечательно
Все отлично, рекомендую!
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rastrell
31 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
9 часов назад
$200
10 баллов
6 лет назад
Доработка OpenCart 2.3
Только положительные эмоции при работе с данным заказчиком. Всегда на связи. Оплата в сроки. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество! Рекомендую!
Если вы ищите толкового исполнителя, то выбирайте Андрея! Очень толковый кодер. Сотрудничество было приятным и продуктивным. Справился с задачей на все 100% Вникает быстро в суть проблемы и что самое главное быстро ее решает. Практически 24/7 на связи. Рекомендую!
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alexskichko
29 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$240
10 баллов
6 лет назад
Нарисовать 4-ре страницы + адаптив
Еще один проект от Дмитрия прошел отлично. С удовольствием рекомендую всем крутого и порядочного заказчика :)
Обращаюсь второй раз обращаюсь к Александру, все как всегда на высоте. Если вам нужен дизайн который будет продавать, то выбирайте его) Рекомендую!
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