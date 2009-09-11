Готовы взять на исполнение ваши проекты.

В команде 4 программиста (PHP, ASP.NET, MySQL, MSSQL и т.д.), SEO специалист, веб-дизайнер - верстальщик, группа новостников (рерайтинг), контент-менеджер.

Являемся партнерами нескольких московских студий (выполняем программную часть), новостное наполнение нескольких крупных сайтов (рерайтинг и яндекс-директ), партнеры одной канадской компании (программирование на ASP.NET, C# и т.д.).

Офис находится в центре Минска, постоянная связь по Skype, GTalk, ICQ, телефону.

ICQ 127360287

e-mail [email protected]

Skype nemnaoleg