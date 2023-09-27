Kunsulu1712

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Родилась 17 декабря 1998 года, работаю с 16 лет. Фриланс начала изучать недавно. Умение выдерживать дедлайн, грамотность, надежность, координационная работа и тайм менеджмент.

Человек я коммуникабельный, в работе, для которой многие учатся 3-4 года, я на практике учусь за 4 месяца. Для меня важен порядок, как в работе так и в голове.

Навыки: