Kunsulu1712

Кунслу Абежанова Kunsulu1712

 
26 лет
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
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Родилась 17 декабря 1998 года, работаю с 16 лет. Фриланс начала изучать недавно. Умение выдерживать дедлайн, грамотность, надежность, координационная работа и тайм менеджмент.
Человек я коммуникабельный, в работе, для которой многие учатся 3-4 года, я на практике учусь за 4 месяца. Для меня важен порядок, как в работе так и в голове.

Навыки:

  • Ответсвенность

  • Стрессоустойчивость

  • Умение адаптироваться

  • умение широко мыслить

  • Грамотная письменная речь

  • тайм-менеджмент

  • Коммуникабельность

  • Находчивость

  • Нацеленность на результат

  • Порядочность