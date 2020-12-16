Моя задача – быстрое и качественное выполнения ваших задач! Дизайн и вёрстка сайтов, рекламные баннеры для вашего продукта.

Моя цель - довольные клиенты!

Немного о себе. Я студент желающий воплотить в жизнь свои цели и мечты. Это желание и любовь к дизайну, программированию вытекло в очевидную ситуацию. Хочу связать жизнь с web-ом, ведь что может быть прекраснее чем зарабатывать на любимом деле. Совмещение пар в университете и работы даются сложно, по этому фриланс!

Род занятий:

Дизайн сайтов;

Рекламные баннеры в браузере;

Адаптивная вёрстка сайтов.

Не беру предоплату;

Делаю работу до конца;

Моя отзывчивость и коммуникабельность.

Если в течении недели вы нашли баги/ошибки в моей работе по вёрстке, исправлю всё бесплатно.

Связь со мной:

Figma;

Photoshop.

HTML5/CSS3;

jQuery.

3-й курс высшего технического. Информационные системы и технологии, Черкасского Национального Университета.