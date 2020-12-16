Kuperal

Артем Дядык Kuperal

 
24 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Моя задача – быстрое и качественное выполнения ваших задач! Дизайн и вёрстка сайтов, рекламные баннеры для вашего продукта.

Моя цель - довольные клиенты!

Немного о себе. Я студент желающий воплотить в жизнь свои цели и мечты. Это желание и любовь к дизайну, программированию вытекло в очевидную ситуацию. Хочу связать жизнь с web-ом, ведь что может быть прекраснее чем зарабатывать на любимом деле. Совмещение пар в университете и работы даются сложно, по этому фриланс!

Род занятий:

  • Дизайн сайтов;
  • Рекламные баннеры в браузере;
  • Адаптивная вёрстка сайтов.
Плюсы нашего сотрудничества:

  • Не беру предоплату;
  • Делаю работу до конца;
  • Моя отзывчивость и коммуникабельность.
Гарантия на работу. Если в течении недели вы нашли баги/ошибки в моей работе по вёрстке, исправлю всё бесплатно.

Связь со мной:

Программы дизайна:

  • Figma;
  • Photoshop.
Технологии:

  • HTML5/CSS3;
  • jQuery.
Образование:

  • 3-й курс высшего технического. Информационные системы и технологии, Черкасского Национального Университета.
Связь со мной:

Способы оплаты:

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