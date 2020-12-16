Моя задача – быстрое и качественное выполнения ваших задач! Дизайн и вёрстка сайтов, рекламные баннеры для вашего продукта.
Моя цель - довольные клиенты!
Немного о себе. Я студент желающий воплотить в жизнь свои цели и мечты. Это желание и любовь к дизайну, программированию вытекло в очевидную ситуацию. Хочу связать жизнь с web-ом, ведь что может быть прекраснее чем зарабатывать на любимом деле. Совмещение пар в университете и работы даются сложно, по этому фриланс!
Род занятий:
- Дизайн сайтов;
- Рекламные баннеры в браузере;
- Адаптивная вёрстка сайтов.
- Не беру предоплату;
- Делаю работу до конца;
- Моя отзывчивость и коммуникабельность.
Связь со мной:
- E-mail - [email protected]
- Telegram - Kuperal;
- Instagram - artem_diadyk;
- Skype - artem-dyadik.
- Figma;
- Photoshop.
- HTML5/CSS3;
- jQuery.
- 3-й курс высшего технического. Информационные системы и технологии, Черкасского Национального Университета.
- E-mail - [email protected]
- Telegram - Kuperal;
- Instagram - artem_diadyk;
- Skype - artem-dyadik.
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