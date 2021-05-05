Быстрый, качественный и дешевый копирайт, рерайт и перевод. Дизайн аватарок, сайтов и вашего инстаграма - буду рад сотрудничеству!

Плюсы работы со мной:

1. Делаю все качественно и по заниженой цене, т.к только начинаю и нужны отзывы.

2. Делаю все в сроки т.к по жизни пунктуален и опять же - нужны отзывы.

3. Много свободного времени.

4. Много опыта в копирайтинге и переводе.

5. Больше интересует новый опыт, чем деньги.

6. Высокий уровень английского (В2+).

7. Мониторю сайт каждые 30 минут, нетерпелив)