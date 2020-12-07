KuralayIlyassova

Наборщик текстов в WORD

Автор научных статей в сфере безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды (опубликовано 5 работ, в т.ч. 3 статьи в изданиях, рекомендованных Министерством образования и науки РК). Магистр технических наук (защита магистерской диссертации на тему биологической доочистки сточных вод на примере птицефабрики). Работала в сфере экологического проектирования. Знание устройства ПК и программного обеспечения (Microsoft Office, AutoCad). Быстрый и грамотный набор текста.