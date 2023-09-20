Набор текста
Здравствуйте меня зовут Куралай! Буду рада сотрудничеству.
Я занимаюсь перепечаткой текстов, которая включает в себя: печать текста с отсканированных документов, печать текста с книжных носителей ввод цифровой и текстовой информации с отсканированных документов, сверка после внесения правок набор информации с представленных графических файлов в текстовый документ. Вывод информации с картинок, аудио, видео и другие источники
При сотрудничестве со мной вы получите: вежливое и комфортное общение, быстрый и продуктивный робочий процесс выполнение всех работ в сроки
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$1/час
от $1от 2 дней
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