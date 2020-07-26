Я руководитель Топовой Веб студии – Студия Куратникова.
Cайт Kuratnikov.ru
У нас более 40 готовых проектов! Мы так же пишем кейсы по работам, обо всем вы можете узнать на https://kuratnikov.ru/portfolio/ и https://kuratnikov.ru/blog
Мы не боимся даже самых сложных задач!
- Мы разрабатываем крупные системы, сайт, интернет-магазины под ключ, от идеи до публикации в интернете.
- Даем гарантию на свою работу 12 месяцев.
- Делаем умный дизайн для клиентов сайта.
- Продумываем бизнес логику проектов, их монетизацию.
- Используем \ Наши технологии
- Языки программирования: PHP, Javascript;
- CMS: Modx, Magento, Wordpress, Woocommerce, Joomla и многие другие;
- Backend, фреймворки, библиотеки: Laravel, Socket.io, Docker;
- Frontend, фреймворки, библиотеки: React, Redux, Bootstrap 3, Bootstrap 4, Jquery;
- Время работыс 10-00 до 20-00 по МСК
Мы подстраиваемся под своих иностранных заказчиков, поэтому время для обсуждений 24\7.
Контакты для связи:
mail – [email protected]
Skype – art-132
telegram – Kuratnikov
whatsapp–> +79045534321