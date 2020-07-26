👍👍👍 Осторожно, клевый дизайн! Пока другие обещают, мы делаем 🔥

Я руководитель Топовой Веб студии – Студия Куратникова.

Cайт Kuratnikov.ru

У нас более 40 готовых проектов! Мы так же пишем кейсы по работам, обо всем вы можете узнать на https://kuratnikov.ru/portfolio/ и https://kuratnikov.ru/blog

Мы не боимся даже самых сложных задач!

Мы разрабатываем крупные системы, сайт, интернет-магазины под ключ, от идеи до публикации в интернете.

Даем гарантию на свою работу 12 месяцев .

на свою работу . Делаем умный дизайн для клиентов сайта.

Продумываем бизнес логику проектов, их монетизацию.

Используем \ Наши технологии﻿ - Языки программирования: PHP, ﻿﻿Javascript; - CMS: Modx, Magento, Wordpress, ﻿Woocommerce, Joomla и многие другие; ﻿- ﻿Backend, фреймворки, ﻿библиотеки: ﻿Laravel, ﻿Socket.io, ﻿﻿ Docker; ﻿﻿- Frontend, фреймворки, ﻿библиотеки: ﻿ React,﻿ Redux, ﻿﻿Bootstrap 3, Bootstrap 4, ﻿ Jquery;

Время работыс 10-00 до 20-00 по МСК ﻿Мы подстраиваемся под своих иностранных заказчиков, поэтому время для обсуждений 24\7.

*Мы так же беремся за выполнение срочных и сложных заданий!

Контакты для связи:

mail – [email protected]

Skype – art-132

telegram – Kuratnikov

whatsapp–> +79045534321