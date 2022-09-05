Пишу статті завжди вчасно, усі можливі виправлення вносяться якнайшвидше. Готовий виправляти свою роботу стільки, скільки це потрібно для необхідного результату, тому зі мною ви завжди можете бути впевнені на 100% виконання.
Займаюся копірайтингом 4 роки, 2 з яких писав англійською мовою. Можу написати як огляди різноманітних додатків, податкових форм, ігор, різноманітних товарів, так і статті, які будуть заохочувати клієнтів придбати саме ваш продукт.
Також можу написати тематичні статті для вашого сайту. Унікальність гарантую.
Усі тексти я можу писати трьома мовами - англійською, українською та російською. ТЗ буде виконано, а усі ключі будуть грамотно інтегровані у текст.
Роботу я пишу якнайшвидше, тим самим економлю ваш час.
Розпочати працювати готовий у любий момент, якщо у вас є бажання працювати зі мною, будь ласка, напишіть мені у повідомлення.
Дякую за увагу!