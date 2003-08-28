Kurianinova2808

Копирайтер/рерайтер/контент-разработчик

Привет! Я начинающий копирайтер, филолог, и, в принципе, человек специализирующийся на текстах. Писала и редактировала статьи для Яндекс. Дзен., некоторое время участвовала в создании контента для сообщества своего факультета в ВК. Могу написать продающий текст по чёткому ТЗ. Изучаю редактирование (правила книгу своей мамы). Очень хорошо провожу рерайтинг с сокращением исходника или без. Хочу наработать портфолио и добиться постоянных заказов. Буду рада сотрудничеству и вашим отзывам)