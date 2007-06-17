Коротко обо мне:
-Работаю в сфере фоторетуши.
-Не берусь за заказ, если не смогу выполнить в срок.
-Творческая личность.
Почему я:
-Стараюсь работать быстро.
-Отвечаю своевременно и достаточно быстро.
-Вежливый и грамотный исполнитель, готовый к комуникации.
-Пожелания клиентов в ретуши всегда учитываются.
-Занимаюсь ретушью как предметов, так и людей и животных.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Базовая ретушь1 просмотр
- Базовая ретушь, цветокор2 просмотра
- Ретушь проблемной кожи, цветокор1 просмотр
Обработка фотографий
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$2/час
от $5от 1 дня
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