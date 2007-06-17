Коротко обо мне:

-Работаю в сфере фоторетуши.

-Не берусь за заказ, если не смогу выполнить в срок.

-Творческая личность.

Почему я:

-Стараюсь работать быстро.

-Отвечаю своевременно и достаточно быстро.

-Вежливый и грамотный исполнитель, готовый к комуникации.

-Пожелания клиентов в ретуши всегда учитываются.

-Занимаюсь ретушью как предметов, так и людей и животных.