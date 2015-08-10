Kurlyandchik_D

Мои услуги:
Осуществляю перевод с английского языка на русский и с русского на английский в области
оборудования (руководства по эксплуатации, наладке и ремонту), а также материалов
общей, авиационной и военной тематики.
Образование (осн.):
2005-2009 гг. Ставропольский Военный Авиационный Институт;
2009-2010 гг. Воронежский Военный Авиационный Инженерный Университет, Факультет РЭО.
Образование (доп.):
2006-2010 гг. «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» (ВАИУ) ;
С 2012 г. Репетитор «Upper Intermediate»;
2014 г. тренинги и вебинары от проекта «Cat-Translate».
Профессиональные навыки:
Владение программами класса Translation memory(SDL Trados, SDLX, DejaVu, Transit, MemoQ), Microsoft Office, Adobe Photoshop.
Опыт работы в инженерной сфере:
ЗАО «Монокристалл», г. Ставрополь;
Проведение технического обслуживания цеха, взаимодействие с представителями иностранных фирм поставщиков оборудования (США, Корея,Япония) – с 2011г. по настоящее время.
Ссылка на портфолио: