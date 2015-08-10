Kurlyandchik_D

Мои услуги:

Осуществляю перевод с английского языка на русский и с русского на английский в области

оборудования (руководства по эксплуатации, наладке и ремонту), а также материалов

общей, авиационной и военной тематики.

Образование (осн.):

2005-2009 гг. Ставропольский Военный Авиационный Институт;

2009-2010 гг. Воронежский Военный Авиационный Инженерный Университет, Факультет РЭО.

Образование (доп.):

2006-2010 гг. «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» (ВАИУ) ;

С 2012 г. Репетитор «Upper Intermediate»;

2014 г. тренинги и вебинары от проекта «Cat-Translate».

Профессиональные навыки:

Владение программами класса Translation memory(SDL Trados, SDLX, DejaVu, Transit, MemoQ), Microsoft Office, Adobe Photoshop.

Опыт работы в инженерной сфере:

ЗАО «Монокристалл», г. Ставрополь;

Проведение технического обслуживания цеха, взаимодействие с представителями иностранных фирм поставщиков оборудования (США, Корея,Япония) – с 2011г. по настоящее время.

Ссылка на портфолио: