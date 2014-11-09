Создание сайтов под ключ,кроссбраузерная и валидная верстка.

Знания и навыки:

+HTML, XHTML, CSS3, jQuery.

+Валидная верстка WC3.

+Кроссбраузерность(Google Chrome, Firefox, Яндекс браузер, Internet Explorer 9.0+, Opera,Safari).

+Создание слайдеров,jQuery анимация.

+Адаптивный дизайн,резиновая верстка.

+Рациональный,табулированный и интуитивно понятный код.

+Написание PHP скриптов.

+Адаптация.

О работе:

Гибкий, разноплановый график.Работаю столько часов в сутки, сколько требует дело.Работу сдаю в срок или раньше-это мой основной принцип нарушение которого неприемлемо.

О себе:

Веб-программирование это мое большое увлечение и именно поэтому работа в этой сфере приносит мне удовольствие.Постоянное саморазвитие, упорство в достижение цели, креативность.

Гарантии:

Качественная работа.

Соблюдение сроков.

Конструктивная беседа.

100% отзывчивость.

Оплата:

Qiwi

Яндекс Деньги

Webmoney (wmz)