Александр Курочкин KurochkinAlexKurochkinAlex
Знания и навыки:
+HTML, XHTML, CSS3, jQuery.
+Валидная верстка WC3.
+Кроссбраузерность(Google Chrome, Firefox, Яндекс браузер, Internet Explorer 9.0+, Opera,Safari).
+Создание слайдеров,jQuery анимация.
+Адаптивный дизайн,резиновая верстка.
+Рациональный,табулированный и интуитивно понятный код.
+Написание PHP скриптов.
+Адаптация.
О работе:
Гибкий, разноплановый график.Работаю столько часов в сутки, сколько требует дело.Работу сдаю в срок или раньше-это мой основной принцип нарушение которого неприемлемо.
О себе:
Веб-программирование это мое большое увлечение и именно поэтому работа в этой сфере приносит мне удовольствие.Постоянное саморазвитие, упорство в достижение цели, креативность.
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