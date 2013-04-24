Kurpil_Oksana

Курпіль Оксана Олександрівна

м. Львів

Телефон: +380978398565

E-mail: [email protected]

Дата народження: 07 липня 1988р.

Освіта:

2006 – 2011 Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет: філологічний

Досвід роботи:

Жовтень 2010- серпень 2011 Агентство іноземних мов «Інтер Переклад»

Посада: офіс-менеджер

Обов’язки:

• забезпечення роботи офісу;

• вирішення організаційних завдань;

• комунікації з замовником, узгодження всіх аспектів виконання;

• робота із вхідною та вихідною документацією;

• прийом і розподіл телефонних дзвінків, повідомлень, кореспонденції;

• співпраця із кур’єрськими службами по відправці кореспонденції

Серпень 2011 – до сьогодні ТОВ «Амур»

Посада: редактор перекладу, офіс-менеджер

Обов’язки:

• оформлення ділової документації; систематизація, архівація документів; організація документообігу;

• розробка і ведення баз даних клієнтів;

• комунікації з замовником, узгодження всіх аспектів виконання;

• вирішення організаційних завдань;

• редагування та вичитка текстів (стеження за додержанням уніфікації у написанні скорочень та одиниць виміру, точності посилань на першоджерела, правильності використання термінів і фактів, візування відредагованих текстів до поліграфічного відтворення…);

• російсько-український та українсько-російський переклад

Знання та навики: досвідчений користувач ПК, вивчаю Adobe Photoshop, написання та редагування текстів різноманітної тематики