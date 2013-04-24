Kurpil_Oksana

Курпіль Оксана Олександрівна
м. Львів
Телефон: +380978398565
E-mail: [email protected]
Дата народження: 07 липня 1988р.
Освіта:
2006 – 2011 Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет: філологічний
Досвід роботи:
Жовтень 2010- серпень 2011 Агентство іноземних мов «Інтер Переклад»
Посада: офіс-менеджер
Обов’язки:
• забезпечення роботи офісу;
• вирішення організаційних завдань;
• комунікації з замовником, узгодження всіх аспектів виконання;
• робота із вхідною та вихідною документацією;
• прийом і розподіл телефонних дзвінків, повідомлень, кореспонденції;
• співпраця із кур’єрськими службами по відправці кореспонденції
Серпень 2011 – до сьогодні ТОВ «Амур»
Посада: редактор перекладу, офіс-менеджер
Обов’язки:
• оформлення ділової документації; систематизація, архівація документів; організація документообігу;
• розробка і ведення баз даних клієнтів;
• комунікації з замовником, узгодження всіх аспектів виконання;
• вирішення організаційних завдань;
• редагування та вичитка текстів (стеження за додержанням уніфікації у написанні скорочень та одиниць виміру, точності посилань на першоджерела, правильності використання термінів і фактів, візування відредагованих текстів до поліграфічного відтворення…);
• російсько-український та українсько-російський переклад
Знання та навики: досвідчений користувач ПК, вивчаю Adobe Photoshop, написання та редагування текстів різноманітної тематики