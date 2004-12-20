Написание программы c использованием InterBase. Есть подробное описание как сделать программу, с изображениями и примером. ------------------------------------------------------------------------------- Задание смотрите здесь: http://interbase.newmail.ru/zadanie.htm -------------------------------------------------------------------------------- Тут смотрите описание http://interbase.newmail.ru/DBM(1)X1.ARJ В этом архиве находится шрифт. Установите его, если текст будет не читаем.