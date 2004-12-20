Kurt

Илья Kurt

 
39 летРоссия/Казань
20 лет на фриланс-бирже
Был
месяц назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Импортировать из CSV в Active Directory через Powershell

    Требуется отредактировать имеющиеся учётные записи пользователей из файла дано в таблице (разделитель " ; ") 1. логин в AD (sAMccountName) 2. поле ipPhone в AD 3. Postalcode в AD 4. ST поле в AD Требуется написать скрипт импорта из файла ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Отпускники

    [b]Требуется создать сайт на PHP и MySQL для контроля выхода людей из отпуска[/b] Авторизация по логину и паролю с шифрованием (двойной md5) [list=1][*]Наполнение фио сотрудников в базу Сотрудники База данных [b]Сотрудники[/b] содержит колонки: [list=1][*]Фамилия[*]Имя[*]Отчество[*]Учётная запись в организации (маска 1655-XX-XXX, ...

    PHPMySQLСайт на PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    4 года назад

  • Программа на Delphi

    Требуется написать программу на Borland Delphi 7 Описание: 1. Вводится количество функций F 2. рисуются квадраты с символом F в середине. Их количество равно количеству функций в п1. 3. Вводится количество переменных x 4. Рисуются круги с символом Х в ...

    Delphi
    Прикладное ПО27 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Doc to LaTex

    Требуется конвертировать прикреплённый к заданию файл в формате doc в Latex

    Прочее3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Задания на Delphi

    Просто выполнить задания в приложённом файле. Описание заданий и указания как выполнять написаны в файле. Требуется просто набрать, чисто механически Заданий 10.

    Delphi
    Прикладное ПО15 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Численные методы

    $10

    табулирование трансцендентных функций Текст задания приведён в прикреплённом к этому проекту файлу pdf Программа должна быть выполнена на Borland Turbo Pascal 7.1

    Прочее7 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Численные методы

    $10

    Необходимо решить задания Задание по численным методам. В процессе выполнения проекта в задание будет указано, что необходимо составить программу. Составить программу на Pascal

    Прочее1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Delphi + interbase

    $5

    Написать программу на основе примера (подробное описание+сам пример программы) Само описание лежит в папке BOOK, база из примера в папке SKLAD. В архиве лежит файл IB_SCLAD_3.gdb вот его надо включить в саму программу. http://interbase.newmail.ru/BASE.rar

    Delphi
    Прикладное ПО6 заявок
    Закрыт
    19 лет назад

  • John Robot

    $5

    написать программу на основе примера (подробное описание+сам пример программы) Само описание лежит в папке BOOK, база из примера в папке SKLAD. В архиве лежит файл IB_SCLAD_3.gdb вот его надо включить в саму программу. http://interbase.newmail.ru/BASE.rar

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    19 лет назад

  • Программа с InterBase 2

    $3

    Написание программы c использованием InterBase. Есть подробное описание как сделать программу, с изображениями и примером. ------------------------------------------------------------------------------- Задание смотрите здесь: http://interbase.newmail.ru/zadanie.htm -------------------------------------------------------------------------------- Тут смотрите описание http://interbase.newmail.ru/DBM(1)X1.ARJ В этом архиве находится шрифт. Установите его, если текст будет не читаем.

    Прикладное ПО11 заявок
    Закрыт
    19 лет назад

  • Программа с InterBase

    $3

    Написание программы c использованием InterBase. Есть подробное описание как сделать программу, с изображениями и примером.

    Прикладное ПО12 заявок
    Закрыт
    19 лет назад