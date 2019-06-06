Делаю профессиональную верстку сайтов на чистом CSS и HTML c использованием JS(jQuery)
Могу сделать для вас:
- Landing Page.
- Сайты визитки.
- Информационные сайты.
- HTML письма.
Изучаю сейчас:
- Php
- Cms
С ответственностью отношусь к выполнению работы потому, что понимаю, что деньги просто так не заработать.Надо делать все качественно
Мои преимущества:
- Качество превыше всего!
- Если это необходимо, готов присылать Вам промежуточные результаты работы так часто, как Вам понадобится.
- Чистый, грамотный, валидный и быстро работающий код.
- Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!
- Кроссбраузерность (Chrome, Firefox, InternetExplorer, Safari Mac OS, Opera, Yandex, iOS, Android, Windows Phone).
С интересом изучаю web-технологии. Постоянным заказчикам делаю скидку!
По поводу заказа желательно писать на почту:
телефон : 89112730575
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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