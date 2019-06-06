Делаю профессиональную верстку сайтов на чистом CSS и HTML c использованием JS(jQuery)

Могу сделать для вас:

Landing Page.

Сайты визитки.

Информационные сайты.

HTML письма.

Изучаю сейчас:

Php

Cms

С ответственностью отношусь к выполнению работы потому, что понимаю, что деньги просто так не заработать.Надо делать все качественно

Мои преимущества:

Качество превыше всего!

Если это необходимо, готов присылать Вам промежуточные результаты работы так часто, как Вам понадобится.

Чистый, грамотный, валидный и быстро работающий код.

Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!

Кроссбраузерность (Chrome, Firefox, InternetExplorer, Safari Mac OS, Opera, Yandex, iOS, Android, Windows Phone).

С интересом изучаю web-технологии. Постоянным заказчикам делаю скидку!

По поводу заказа желательно писать на почту:

[email protected]

телефон : 89112730575