Kurt39

Александр Kurt39

 
21 годРоссия/Санкт-Петербург
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Делаю профессиональную верстку сайтов на чистом CSS и HTML c использованием JS(jQuery)

Могу сделать для вас:

  • Landing Page.
  • Сайты визитки.
  • Информационные сайты.
  • HTML письма.

Изучаю сейчас:

  • Php
  • Cms
Обо мне:

С ответственностью отношусь к выполнению работы потому, что понимаю, что деньги просто так не заработать.Надо делать все качественно

Мои преимущества:

  • Качество превыше всего!
  • Если это необходимо, готов присылать Вам промежуточные результаты работы так часто, как Вам понадобится.
  • Чистый, грамотный, валидный и быстро работающий код.
  • Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!
  • Кроссбраузерность (Chrome, Firefox, InternetExplorer, Safari Mac OS, Opera, Yandex, iOS, Android, Windows Phone).
Заключение:

С интересом изучаю web-технологии. Постоянным заказчикам делаю скидку!

По поводу заказа желательно писать на почту:

[email protected] 

телефон : 89112730575

PHPJavascriptВерстка сайтаAndroidHTMLCSSiOSjQueryСайт-визитка
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