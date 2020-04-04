Kurtsev__Dmitriy

Качественная верстка сайтов в срок. HTML5, CSS3, JavaScript, кроссбраузерность, БЭМ.

Предоставлю вам удобную, а главное качественную верстку в срок.

 Выбрав меня вы сэкономите:

Деньги, потому, что после выполненной работы вам не придется нанимать кого то еще, чтоб исправить ошибки так как их просто не будет!

Время, проект будет выполнен за минимальные сроки, а главное качественно!

Нервы, ведь работая со мной вы просто не будете нервничать по поводу проекта!

В течении недели, после сдачи проекта, я бесплатно исправляю ошибки которые могли быть замечены позже.

 Технологии которыми я владею:

HTML5 (использую семантику).

CSS3.

JavaScript.

Кроссбраузерность.

БЭМ.

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Сделаю всё, чтобы заказчик остался доволен.

Практиковался на макетах из интернета (работы есть в профиле). Наконец решил выйти на фриланс биржу, по-этому сейчас нет отзывов.