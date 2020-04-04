Kurtsev__Dmitriy

Дмитрий Курцев Kurtsev__Dmitriy

 
22 годаРоссия/Краснодар
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Качественная верстка сайтов в срок. HTML5, CSS3, JavaScript, кроссбраузерность, БЭМ.

Предоставлю вам удобную, а главное качественную верстку в срок.

 Выбрав меня вы сэкономите:

  • Деньги, потому, что после выполненной работы вам не придется нанимать кого то еще, чтоб исправить ошибки так как их просто не будет!
  • Время, проект будет выполнен за минимальные сроки, а главное качественно!
  • Нервы, ведь работая со мной вы просто не будете нервничать по поводу проекта!
 Все правки бесплатны!  В течении недели, после сдачи проекта, я бесплатно исправляю ошибки которые могли быть замечены позже.

Технологии которыми я владею:

  • HTML5 (использую семантику).
  • CSS3.
  • JavaScript.
  • Кроссбраузерность.
  • БЭМ.
‍♂️ О себе:

  • Сделаю всё, чтобы заказчик остался доволен.
  • Практиковался на макетах из интернета (работы есть в профиле).  Наконец решил выйти на фриланс биржу, по-этому сейчас нет отзывов.
📞 Связь:

 Принимаю оплату по:

  • Mastercard/Visa.
  • ЯндексДеньги.
  • Qiwi.
JavascriptВерстка сайтаHTML