Kurtsev__Dmitriy

Дмитрий Курцев Kurtsev__DmitriyKurtsev__Dmitriy
22 годаРоссия/Краснодар
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Качественная верстка сайтов в срок. HTML5, CSS3, JavaScript, кроссбраузерность, БЭМ.
Предоставлю вам удобную, а главное качественную верстку в срок.
Выбрав меня вы сэкономите:
- Деньги, потому, что после выполненной работы вам не придется нанимать кого то еще, чтоб исправить ошибки так как их просто не будет!
- Время, проект будет выполнен за минимальные сроки, а главное качественно!
- Нервы, ведь работая со мной вы просто не будете нервничать по поводу проекта!
Технологии которыми я владею:
- HTML5 (использую семантику).
- CSS3.
- JavaScript.
- Кроссбраузерность.
- БЭМ.
- Сделаю всё, чтобы заказчик остался доволен.
- Практиковался на макетах из интернета (работы есть в профиле). Наконец решил выйти на фриланс биржу, по-этому сейчас нет отзывов.
- Telegram: @kurtsevdmitriy
- GitHub: https://github.com/kurtsevdmitriy
- Mastercard/Visa.
- ЯндексДеньги.
- Qiwi.
Действие аккаунта приостановлено!