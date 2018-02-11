Продвижение вашего бизнеса в таргетированной рекламе

Доброго времени суток. Я занимаюсь привлечением клиентов через таргетированную рекламу. Владею вконтакте, facebook, instagram, mytarget, РСЯ.

Как происходит работа: составляю майнд-карту с сегментами, собираю ца через парсеры, придумываю креативы и запускаю тестовую рекламную кампанию(оплата возможна после каждого этапа), длительность теста зависит от бюджета, по итогам тестовой компании вы решаете подходит ли это для вас, дальше по возможности снижаем цену клика и докручиваем рк, после вы оплачиваете каждый месяц ведение рекламной компании, т.к. аудитории выгорают, нужны новые креативы и аудитория. Данная схема работает для рекламы в вконтакте. Пишите, буду рад сотрудничать.