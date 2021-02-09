Kusochek-humora

Ян Эйрих Kusochek-humoraKusochek-humora
Меня зовут Ян. мне 19 лет , учусь в университете IITU в Алматы .Факультет - информационные технологии, специальность - информационные системы. Государственный грант
Вредных привычек нет
Могу работать удаленно.
Люблю учиться и узнавать новые фишки и осваивать новые скиллы в Web.
Личные качества:
легко-обучаемый , быстро адаптируюсь в коллективе,
ответственность.Есть чувство юмора.
Что нужно от вас:
Четко поставленная задача.
Psd , sketch Template(макет).
Договорный дедлайн.
По возможности дать работать удаленно.
Skills:
HTML5 ,CSS3,JS(JQ).
Семантическая верстка,
Кроссбраузерная верстка,
Адаптивная верстка,
Гибкая верстка.
Препроцессор: SCSS.
Front-end сборка: Gulp4,
Анимация :Jquery, keyframes,
transition.Умею анимировать svg.
Подключение шрифтов:woff , woff2, ttf,eot.
Базовые знания в системе управления версиями(GIT).
Позиционирование flex.
Наименования классов BEM.
Редактор кода vscode.
Выполняю верстку с таких графических редакторов как : figma ,photoshop2019СС,avacode.
Английский уровень b1
Телеграм:
Gmail:
WhatsApp:
Цель стать fullstack разработчиком.
Спасибо ,что уделили время ,прочитав мое резюме .
Искренне ваш ЯН!