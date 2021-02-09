Kusochek-humora

Html-верстка , front-end

Меня зовут Ян. мне 19 лет , учусь в университете IITU в Алматы .Факультет - информационные технологии, специальность - информационные системы. Государственный грант

Вредных привычек нет

Могу работать удаленно.

Люблю учиться и узнавать новые фишки и осваивать новые скиллы в Web.

Личные качества:

легко-обучаемый , быстро адаптируюсь в коллективе,

ответственность.Есть чувство юмора.

Что нужно от вас:

Четко поставленная задача.

Psd , sketch Template(макет).

Договорный дедлайн.

По возможности дать работать удаленно.

Skills:

HTML5 ,CSS3,JS(JQ).

Семантическая верстка,

Кроссбраузерная верстка,

Адаптивная верстка,

Гибкая верстка.

Препроцессор: SCSS.

Front-end сборка: Gulp4,

Анимация :Jquery, keyframes,

transition.Умею анимировать svg.

Подключение шрифтов:woff , woff2, ttf,eot.

Базовые знания в системе управления версиями(GIT).

Позиционирование flex.

Наименования классов BEM.

Редактор кода vscode.

Выполняю верстку с таких графических редакторов как : figma ,photoshop2019СС,avacode.

Английский уровень b1

Телеграм:

https://t.me/yanstandup1

Gmail:

[email protected].

WhatsApp:

https://wa.me/77772291632

Цель стать fullstack разработчиком.

Спасибо ,что уделили время ,прочитав мое резюме .

Искренне ваш ЯН!