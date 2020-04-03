Срок, качество, гарантия - HTML4/5, CSS3, SASS , Jquery, JS, использую сборщик на базе Node.js
Использую: HTML4/5, CSS3, SASS , Jquery, JS, сборщик на базе Node.js. После верстки проверяю валидность языка разметки, чтобы в дальнейшем не возникло проблем с SEO. Для формы обратной связи сразу же делаю валидацию. (проверка на то, чтобы все поля были заполнены, телефон имел формат - телефона, email - формат email).
Гарантийное обслуживание верстки (1 месяц).
Работаю в web студии Frontend-разработчиком.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Involux (ссылка - http://kustov-work.ru)98 просмотров