Kusyaalexandrova

Виктория Кагарлицкая KusyaalexandrovaKusyaalexandrova
Добрый день, everybody!☀
С вами Виктория, у которой нет преград при выполнении цели и добро пожаловать ко мне на страницу.
Всем известно, что ситуация в Украине довольно печальная. Дабы избежать грусти, нужно заниматься полезным делом-задействовать все навыки на благое дело себе и стране)
Какие скилы имеются:
украинский и русский-родные языки
свободно владею английским и португальским
копирайтер, рерайтер,переводчик (3 в 1)
пробую себя в озвучке фильмов/сериалов на украинском языке
уникальность в крови-напишу лаконичную, интересную статью
многозадачность, ответственность ну и конечно искренность
С радостью готова принять участие в реализации Ваших целей и решении задач)
И помните-нет ничего невозможного!懶
P.S. Любимое животное-Лев女
Обязательно в будущем заведу львёнка-
одна из моих целей