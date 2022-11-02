Kusyaalexandrova

Ваша задача-моё решение

Добрый день, everybody!☀

С вами Виктория, у которой нет преград при выполнении цели и добро пожаловать ко мне на страницу.

Всем известно, что ситуация в Украине довольно печальная. Дабы избежать грусти, нужно заниматься полезным делом-задействовать все навыки на благое дело себе и стране)

Какие скилы имеются:

украинский и русский-родные языки

свободно владею английским и португальским

копирайтер, рерайтер,переводчик (3 в 1)

пробую себя в озвучке фильмов/сериалов на украинском языке

уникальность в крови-напишу лаконичную, интересную статью

многозадачность, ответственность ну и конечно искренность

С радостью готова принять участие в реализации Ваших целей и решении задач)

И помните-нет ничего невозможного!懶

P.S. Любимое животное-Лев女

Обязательно в будущем заведу львёнка-

одна из моих целей