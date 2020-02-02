Сфера интересов (достижения в): C# (уклон на ASP .NET), JavaScript, MS SQL, HTML;

Текущая сфера деятельности: MS CRM 3.0, 4.0 (разработка модификаций и кастомизация);

Образование: окончил Донецкий Государственный Институт Искусственного Интеллекта (нынче Государственный Университет Информатики и Искусственного Интеллекта) по специальности "Программное обеспечение автоматизированных систем" (магистр, квалификация - "Аналитик компьютерных систем");

Личностные качества: ответственность, коммуникабельность, способность к быстрому самообучению, стремление к самосовершенствованию, ...

Доступность Internet: на данный момент неограниченный доступ, в сети все время бодрствования;

С удовольствием рассмотрю предложения долгосрочного удаленного сотрудничества в области настройки и расширения функциональности MS CRM.