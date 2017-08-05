Набор текста.Ответственность, быстрый отклик

Здравствуйте!))

Несмотря на свой юный возраст, я нередко оказываю помощь в наборе текста с изображения, рукописи, а также транскрибации. Все мои заказчики оставались довольны моей работой, я ищу их не только здесь. Буду очень Вам признательна, если обратитесь именно ко мне. Поверьте, Вы не пожалеете!

Предлагаю услуги наборщика текста(на русском языке).Набор текста с изображений,рукописи, транскрибация. Стоимость набора с изображений 60-80 руб лист А4(зависит от качества изображения), с рукописи 80-100 руб лист(зависит от почерка), тарнскрибация 12 руб - 1 минута.По возможности возьмусь за любой Ваш заказ. Если Вас заинтересовало,обращайтесь на электронную почту [email protected],все обсудим подробно. Делаю все ответственно и аккуратно, точно, в сроки. Работу всегда выполняю раньше указанного срока на 1 день, чтобы было время исправить недочеты, если таковые имеются.