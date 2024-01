Технические переводы с английского на русский

Киев

Тел.:(380 44) –295-35-31

e/mail: [email protected]

ICQ: 387896569

MAIL.RU агент:[email protected]

Послужной список:

п/я 1, инженер-конструктор

Аспирантура при КИИГА – теория машин и механизмов

Институт автоматики, старший научный сотрудник – численные модели автоматических линий

Институт проблем прочности, ведущий научный сотрудник - разработка и эксплуатация численного метода на основе теории графов для расчета полей напряжений и деформаций

Перевожу с английского на русский.

До 90-х переводил эпизодически для Киевского филиала ВЦП и торговой палаты. В основном - статьи и книги научного и технического содержания. Пример: "Вычислительные методы в механике разрушения", под редакцией С. Атлури. Перевод с английского А.С.Кравчука и Е.Г. Кузовкова. Москва: Мир, 1990. Я перевел вторую половину, с 6 по 12 главу (В интернете книга лежит на нескольких сайтах)

С конца 90-ых занимаюсь только переводами. Тематика самая разнообразная, но в большинстве случаев я сталкиваюсь с контрактами, техническими условиями и руководствами по эксплуатации всевозможных систем и устройств.

Основная специализация - научно-техническая документация.

Есть опыт перевода аудиотекстов на DVD-дисках с техническими инструкциями.

Книги, переведенные в последнее время:

- O'Shaughnessy, James P.: "What works on Wall Street: a guide to the best-performing investment strategies of all - time", McGraw-Hill.

- Moray B. King: "Tapping the Zero Point Energy", Adventures Unlimited Press.

- Moray B. King: "Quest For Zero-Point Energy", Adventures Unlimited Press.

- Johannes Kepler: "Epitome of Copernican Astronomy and Harmonies of the World", Prometheus Books.

С образцами переводов могу познакомить.

Работаю с системой Trados 7, словарями Lingvo 12, Multilex, Мультитран и собственными электронными словарями, примерно на 50 000 позиций.

В день перевожу 7 - 10 страниц. Выходные в перерывах между заказами.