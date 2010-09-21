Киев
Тел.:(380 44) –295-35-31
e/mail: [email protected]
ICQ: 387896569
MAIL.RU агент:[email protected]
Послужной список:
п/я 1, инженер-конструктор
Аспирантура при КИИГА – теория машин и механизмов
Институт автоматики, старший научный сотрудник – численные модели автоматических линий
Институт проблем прочности, ведущий научный сотрудник - разработка и эксплуатация численного метода на основе теории графов для расчета полей напряжений и деформаций
Перевожу с английского на русский.
До 90-х переводил эпизодически для Киевского филиала ВЦП и торговой палаты. В основном - статьи и книги научного и технического содержания. Пример: "Вычислительные методы в механике разрушения", под редакцией С. Атлури. Перевод с английского А.С.Кравчука и Е.Г. Кузовкова. Москва: Мир, 1990. Я перевел вторую половину, с 6 по 12 главу (В интернете книга лежит на нескольких сайтах)
С конца 90-ых занимаюсь только переводами. Тематика самая разнообразная, но в большинстве случаев я сталкиваюсь с контрактами, техническими условиями и руководствами по эксплуатации всевозможных систем и устройств.
Основная специализация - научно-техническая документация.
Есть опыт перевода аудиотекстов на DVD-дисках с техническими инструкциями.
Книги, переведенные в последнее время:
- O'Shaughnessy, James P.: "What works on Wall Street: a guide to the best-performing investment strategies of all - time", McGraw-Hill.
- Moray B. King: "Tapping the Zero Point Energy", Adventures Unlimited Press.
- Moray B. King: "Quest For Zero-Point Energy", Adventures Unlimited Press.
- Johannes Kepler: "Epitome of Copernican Astronomy and Harmonies of the World", Prometheus Books.
С образцами переводов могу познакомить.
Работаю с системой Trados 7, словарями Lingvo 12, Multilex, Мультитран и собственными электронными словарями, примерно на 50 000 позиций.
В день перевожу 7 - 10 страниц. Выходные в перерывах между заказами.