Разработка магазинов на Magento
Верстаю темы для magento, joomla, либо просто html макеты. В работе использую: спрайты, normalize.css от Nicolas Gallaher, инструменты по оптимизации графики (без потери качества), комментарии к написанному коду, graceful degradation (как минимум, для ie
Одни из моих самых больших минусов:
Не люблю задачи, поданные как "да это делается за %% минут";
Не работаю с 1C Битрикс;
Не верстаю под IE 6;
Срок - вчера - в кармане дыра!
А в целом, пунктуальный и добрый человек, при звуках флейты теряет волю (зачёркнуто).
Портфолио предоставляются по запросу.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Сайт Консалтинговой компании «Алгоритм»183 просмотра
- Сайт мебельной компании Уют Мебель179 просмотров
- Сайт для магазина «Мир Автобагажников и Фаркопов»166 просмотров
- Сайт общественного движения Класс Родителей176 просмотров
- Сайт магазина Глобал Спорт180 просмотров
- Сайт Экипировочного центра Зверобой152 просмотра
HTML-верстка
нет отзывов
от $65
от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $800
от 7 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $300
от 3 дней
нет рейтинга