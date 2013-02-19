Kuzvac

Василий Kuzvac

 
37 летРоссия/Екатеринбург
13 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Разработка магазинов на Magento

Верстаю темы для magento, joomla, либо просто html макеты. В работе использую: спрайты, normalize.css от Nicolas Gallaher, инструменты по оптимизации графики (без потери качества), комментарии к написанному коду, graceful degradation (как минимум, для ie

Одни из моих самых больших минусов:

Не люблю задачи, поданные как "да это делается за %% минут";

Не работаю с 1C Битрикс;

Не верстаю под IE 6;

Срок - вчера - в кармане дыра!

А в целом, пунктуальный и добрый человек, при звуках флейты теряет волю (зачёркнуто).

Портфолио предоставляются по запросу.

HTMLJoomlaMagentoБитрикс
HTML-верстка
нет отзывов
от $65
от 1 дня
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Интернет-магазины
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от $800
от 7 дней
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Сайты «под ключ»
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